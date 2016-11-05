В Турции задержаны девять оппозиционных журналистов

В Турции задержаны девять сотрудников оппозиционной газеты «Кумхуриет», передает Associated Press.

По информации агентства, задержан главный редактор издания Мурат Субанчу и восьмь сотрудников.

Ранее в отношении них было возбуждено уголовное дело. Им вменяется поддержка курдских боевиков, а также членов движения мусульманского проповедника Фетуллаха Гюлена. Турецкие власти считают, что именно он стоит за попыткой государственного переворота в ночь на 16 июля.