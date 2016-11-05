На юге Дагестана ликвидировали боевика

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика в Сулейман-Стальском районе Дагестана, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Перестрелка с вооруженным преступником началась приблизительно в 10 часов утра по местному времени недалеко от совхоза имени Герейханова. Боевик открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. «Ответным огнем он был уничтожен», - уточнил источник.

Личность боевика установлена. Убитым оказался Расмин Магомедов, входивший в «южную» бандгруппу.