Бывший губернатор Калининградской области назначен замруководителя ФСБ

Бывший губернатор Калининградской области Евгений Зиничев стал заместителем руководителя ФСБ России, передает «Интерфакс».

«Генерал-лейтенант Евгений Зиничев назначен на должность заместителя директора ФСБ России в октябре 2016 г., в органах безопасности - с июня 1987 г.», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В конце июля 2016 г. Зиничева назначили исполняющим обязанности главы Калининградской области. Долго он эту должность не занимал. В начале октября он ушел в отставку.

Президент России Владимир Путин пояснил уход Зиничева его просьбой о переводе на другую работу в Москву по семейным обстоятельствам. Президент эту просьбу удовлетворил.