Нельзя допустить возвращения на родину российских террористов из Сирии – Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нельзя допускать возвращения на родину из Сирии российских боевиков, передает ТАСС.

«Эти люди возвращаются из таких "командировок" абсолютно зомбированными, они возвращаются уже патентованными убийцами, террористами», - пояснил свою позицию Медведев в интервью Второму телеканалу Израиля.

«Мы совсем не заинтересованы в том, чтобы, после того как они повоюют в Сирии, они потом устраивали что-то подобное у нас», - сказал он.

По его словам, одна из задач России в Сирии заключается в том, «чтобы они там остались».