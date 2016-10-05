Кандидаты в вице-президенты США обрушились на Россию
- Наталья Райбман,
- Сергей Смирнов
- / Ведомости
«Русский медведь не умирает - он впадает в спячку», - напомнил старую пословицу на дебатах кандидатов в вице-президенты США губернатор штата Индиана, республиканец Майк Пенс. Его оппонент, сенатор-демократ от Виргинии Тим Кейн также высказался в том духе, что с Россией так или иначе придется иметь дело. Отношения с Россией и российским руководством были одной из горячих тем, расшифровку дискуссии выложила The New York Times.
«Когда Дональд Трамп станет президентом США, мы не допустим положения, при котором Россия вторгается в Крым и на Украину, когда Китай строит острова в Южно-Китайском море, когда мир в целом - не исключая Северную Корею - лишился осознания силы Соединенных Штатов. Мы вернемся в эпоху мира посредством силы», - Майк Пенс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии.
Напарник Хиллари Клинтон Тим Кейн напоминал сопернику, что Дональд Трамп не раз выражал восхищение президентом Владимиром Путиным, говорил, что он сильнее как лидер, чем Обама, а также говорил, что НАТО устарело как альянс. Он заверил, что Клинтон, если станет президентом, сумеет придерживаться жесткой политики в отношении России. Также он назвал очевидным, что у Трампа есть общие дела с российскими «олигархами, тесно связанными с Путиным», а люди из предвыборного штаба Трампа работали на пропутинских политиков на Украине, за что их нужно гнать из штаба.
Кейн напомнил, что на счету у Клинтон как госсекретаря успешные и трудные переговоры с Россией о сокращении ядерных вооружений и по иранской ядерной проблеме (хотя окончательная договоренность по Ирану была достигнута уже при Джоне Керри). По его словам, с Россией придется иметь дело, сотрудничать в определенных сферах, и Клинтон сумеет с этим справиться, она не будет восхищаться Путиным, но она умеет вести переговоры о трудных сделках.
Кандидат в вице-президенты от республиканцев Майк Пенс возразил, что именно потакательство Обамы и Клинтон позволило руководству России вести нынешнюю политику и привело к нынешнему раскладу в отношениях двух стран. Он напомнил, что «перезагрузка» в отношениях с Россией была главным приоритетом госсекретаря Клинтон, но после этой перезагрузки «русские вторглись на Украину и забрали Крым». Причем до перезагрузки они провели грузинскую кампанию, а после - свободно действуют в Сирии, иронизирует он.
«И теперь мелкий, склонный нападать на слабых лидер России диктует Соединенным Штатам условия, вплоть до того, что США, величайшее государство на планете, выходят из переговоров о перемирии в Сирии. А в это время Владимир Путин размещает систему ПРО в Сирии, где он концентрирует все больше сил и средств.... Мы в этой ситуации обязаны вмешаться в качестве сильных, решительных лидеров», - заявил Пенс.
«Я искренне считаю, что в отношении к Алеппо и Сирии Америка прямо сейчас должна немедленно установить зоны безопасности» для мирных семей с детьми, и это нужно сделать вместе с арабскими партнерами страны, добавил Пенс. Во-вторых, он считает, что на «российские провокации» в Сирии нужно ответить с американской силой и «если Россия решит <...> продолжать варварские нападения на гражданское население Алеппо, Соединенным Штатам Америки следует быть готовым использовать военную сил и нанести удары по целям режима Асада», чтобы помешать им участвовать в создании гуманитарного кризиса в Алеппо. Также он заявил о необходимости больше тратить на укрепление армии и привел в качестве примера расходы на оборону России и Китая. Еще он предложил разместить компоненты ядерного щита ПРО в Чехии и Польше, что «побоялись сделать Клинтон и Обама в 2009 г., чтобы не обидеть Россию».