Кандидаты в вице-президенты США обрушились на Россию

«Русский медведь не умирает - он впадает в спячку», - напомнил старую пословицу на дебатах кандидатов в вице-президенты США губернатор штата Индиана, республиканец Майк Пенс. Его оппонент, сенатор-демократ от Виргинии Тим Кейн также высказался в том духе, что с Россией так или иначе придется иметь дело. Отношения с Россией и российским руководством были одной из горячих тем, расшифровку дискуссии выложила The New York Times.

Мир через силу «Когда Дональд Трамп станет президентом США, мы не допустим положения, при котором Россия вторгается в Крым и на Украину, когда Китай строит острова в Южно-Китайском море, когда мир в целом - не исключая Северную Корею - лишился осознания силы Соединенных Штатов. Мы вернемся в эпоху мира посредством силы», - Майк Пенс, кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии.

Напарник Хиллари Клинтон Тим Кейн напоминал сопернику, что Дональд Трамп не раз выражал восхищение президентом Владимиром Путиным, говорил, что он сильнее как лидер, чем Обама, а также говорил, что НАТО устарело как альянс. Он заверил, что Клинтон, если станет президентом, сумеет придерживаться жесткой политики в отношении России. Также он назвал очевидным, что у Трампа есть общие дела с российскими «олигархами, тесно связанными с Путиным», а люди из предвыборного штаба Трампа работали на пропутинских политиков на Украине, за что их нужно гнать из штаба.

Кейн напомнил, что на счету у Клинтон как госсекретаря успешные и трудные переговоры с Россией о сокращении ядерных вооружений и по иранской ядерной проблеме (хотя окончательная договоренность по Ирану была достигнута уже при Джоне Керри). По его словам, с Россией придется иметь дело, сотрудничать в определенных сферах, и Клинтон сумеет с этим справиться, она не будет восхищаться Путиным, но она умеет вести переговоры о трудных сделках.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Майк Пенс возразил, что именно потакательство Обамы и Клинтон позволило руководству России вести нынешнюю политику и привело к нынешнему раскладу в отношениях двух стран. Он напомнил, что «перезагрузка» в отношениях с Россией была главным приоритетом госсекретаря Клинтон, но после этой перезагрузки «русские вторглись на Украину и забрали Крым». Причем до перезагрузки они провели грузинскую кампанию, а после - свободно действуют в Сирии, иронизирует он.

«И теперь мелкий, склонный нападать на слабых лидер России диктует Соединенным Штатам условия, вплоть до того, что США, величайшее государство на планете, выходят из переговоров о перемирии в Сирии. А в это время Владимир Путин размещает систему ПРО в Сирии, где он концентрирует все больше сил и средств.... Мы в этой ситуации обязаны вмешаться в качестве сильных, решительных лидеров», - заявил Пенс.

«Я искренне считаю, что в отношении к Алеппо и Сирии Америка прямо сейчас должна немедленно установить зоны безопасности» для мирных семей с детьми, и это нужно сделать вместе с арабскими партнерами страны, добавил Пенс. Во-вторых, он считает, что на «российские провокации» в Сирии нужно ответить с американской силой и «если Россия решит <...> продолжать варварские нападения на гражданское население Алеппо, Соединенным Штатам Америки следует быть готовым использовать военную сил и нанести удары по целям режима Асада», чтобы помешать им участвовать в создании гуманитарного кризиса в Алеппо. Также он заявил о необходимости больше тратить на укрепление армии и привел в качестве примера расходы на оборону России и Китая. Еще он предложил разместить компоненты ядерного щита ПРО в Чехии и Польше, что «побоялись сделать Клинтон и Обама в 2009 г., чтобы не обидеть Россию».