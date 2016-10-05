В госдепартаменте не исключают военных действий для разрешения сирийского кризиса

После провала договоренностей с Россией по Сирии США намерены продолжить изучать возможности дальнейших действий по поиску выхода из сирийского кризиса, как односторонних, так и многосторонних, c другими участниками Международной группы поддержки Сирии. США рассматривают дипломатические, военные, разведывательные и экономически меры, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Марк Тонер. Он напомнил, что 5 октября дальнейшие действия в Сирии будут обсуждаться в Берлине. Называть обсуждаемые возможности заранее он отказался.

Достигнутые двусторонние договоренности с Россией, считают в госдепе, могли бы стать оптимальным путем к политическому процессу передачи власти и урегулированию кризиса. Однако из этих договоренностей США пришлось выйти «с разочарованием, возмущением и печалью».