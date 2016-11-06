Сирийская оппозиция в ближайшие часы начнет операцию по освобождению Ракки от ИГ

Оппозиционная группировка «Демократические силы Сирии» объявила о начале наступления на Ракку. Операция по освобождению Ракки от«Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России) будет проходить при поддержке авиации США. В военной операции, которая получила название «Гнев Евфрата», будут участвовать около 30 000 человек. Оппозиция призвала мирных жителей города покинуть районы, где присутствуют террористы.

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