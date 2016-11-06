В Мюнхене от приюта для беженцев отгородятся стеной

В мюнхенском районе Нойперлах постоят звукоизоляционную стену высотой в четыре метра, сообщает Deutsche Welle. Стена будет отгораживать жилые дома от строящегося приюта для беженцев.

В настоящий момент ближайшие дома, которые находятся на расстоянии 25 м от приюта, отделяют зеленая полоса и дорога. Однако жители района настояли на постройке стены по всему периметру приюта.

Местные власти объяснили, что на такое решение пошли после конфликта с местными жителями, которые выступили против появления в их районе приюта для беженцев. Отмечается, что даже Берлинская стена была на 40 см ниже той, что строится в Мюнхене.