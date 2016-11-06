Эрдоган обвинил Европу в помощи террористам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Европа содействует терроризму, поддерживая запрещенную в Турецкой Республике Рабочую партию Курдистана (РПК).

«Несмотря на то что они [Европа] признают РПК террористами, мы видим, как свободно и уютно чувствуют себя члены РПК в Европе», - приводит его слова агентство Reuters. Он отметил, что каждая единица оружия, захваченная турецкими властями у РПК, приходит из стран Европы.

Эрдоган заявил также, что его не беспокоит то, что на Западе у него формируется негативный образ. «Меня не волнует то, что они называют меня диктатором или кем-то еще. Мне важно то, что про меня говорит мой народ», - сказал турецкий президент.