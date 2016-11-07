Правительство установило перечень из 85 документов, которые нельзя требовать от заявителя

Правительство утвердило перечень из 85 видов документов и сведений, которые есть в распоряжении у органов госвласти, которые могут потребоваться чиновникам при предоставлении гражданам госуслуг и которые отныне запрещено у заявителей требовать. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение 1 ноября 2016 г., 7 ноября оно было опубликовано на сайте правительства. В перечне документы и сведения, которые выдают 25 органов федеральной исполнительной власти. Отныне органы, предоставляющие госуслуги, должны будут получать эти документы и сведения у других госорганов в рамках межведомственного взаимодействия.

В кабмине считают, что утверждение этого списка поможет позволит унифицировать межведомственное информационное взаимодействие исполнительных органов государственной власти регионов и органов местного самоуправления с федеральными органами исполнительной власти, «ускорить предоставление сведений по межведомственным запросам, повысить качество государственных и муниципальных услуг».

Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за регулирование в соответствующей сфере деятельности, поручено определить требования к формату предоставления этих документов и сведений.

В перечень попали, к примеру, сведения о лишении права управления транспортными средствами, сведения о нарушениях ПДД, сведения о наличии/отсутствии судимости, нахождении в розыске, фактах уголовного преследования или прекращении уголовного преследования, которые предоставляет МВД. Также к сфере действия этого министерства относятся сведения о постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания, о выдаче или продлении срока вида на жительства для иностранца, о разрешении на временное проживание иностранцу.

Также в списке есть, к примеру, сведения из лицензий на осуществление перевозки пассажиров или грузов воздушным транспортом; сведения о выданной лицензии на осуществление образовательной деятельности; сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам; сведения из ЕГРЮЛ и из Единого госреестра индивидуальных предпринимателей; сведения о прохождении военной службы по призыву, о переводе военнослужащего в другую воинскую часть; справка о смерти лица, необоснованно репрессированного; сведения о размере получаемой пенсии и других выплат, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) ; справки об общей продолжительности службы, выдаваемые ФСБ России относительно действующих или уволенных сотрудников; акт о выполненных ликвидационных (консервационных) работах, подписанный органом государственного горного надзора.