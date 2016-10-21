С ноября москвичи смогут оформлять парковочные разрешения на три года

С 1 ноября вступает в силу новая система оформления резидентных разрешений на парковку. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии, автовладельцы смогут получить такое разрешение сразу на три года, а не на один, как раньше. Стоить это будет по-прежнему 3000 руб. в год.

Москвичи смогут выбирать нужный срок действия разрешения в пределах трехлетнего срока, а также порядок оплаты, объяснил заммэра Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба. Например, можно будет его оформить и на год, и на два.

Резидентное разрешение позволяет бесплатно парковаться в районе проживания с 20.00 до 08.00. Право круглосуточной парковки стоит 3000 руб. в год. Комплект документов, необходимых для получения резидентного парковочного разрешения, не изменится. Заявление по-прежнему можно подать на столичный портал госуслуг pgu.mos.ru или в любой центр «Мои документы».

Право на получение резидентного парковочного разрешения имеют собственники жилого помещения в районе платной парковки, лица, постоянно зарегистрированные в жилом помещении, и наниматели по зарегистрированному договору найма и при наличии временной регистрации по месту пребывания.