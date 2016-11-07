Досрочные президентские выборы в Кремле не обсуждаются – Песков

Тема досрочных выборов президента России не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такого вопроса на повестке дня нет как такового. Идет обычная, достаточно напряженная работа. В Кремле таких обсуждений нет», – заявил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, как он может прокомментировать сообщения о возможности проведения выборов президента в сентябре 2017 г., Песков сказал: «Никак. Это абсолютная схоластика».

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов заявил, что чем раньше пройдут выборы президента России, тем лучше для российского бизнеса.