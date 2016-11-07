Пан Ги Мун предвидит скорое урегулирование кипрской проблемы

Кипрское урегулирование уже близко, договоренность - на расстоянии вытянутой руки, заявил генсек ООН Пан Ги Мун, открывая пятидневные переговоры между президентами греческой и турецкой части Кипра. Как передает Reuters, переговоры Никоса Анастасиадеса и Мустафы Акынджи проходят в одном из отелей на Женевском озере. По словам Пан Ги Муна, стороны обсудят в том числе территориальные вопросы. Оба президента выразили надежду, что их встреча приблизит последнюю фазу урегулирования, и пообещали сделать все возможное, чтобы соглашение было заключено до конца 2016 г., добавил он.

Кипр был разделен в 1974 г. после того, как на север острова вторглась турецкая армия в ответ на попытку госпереворота с участием греческих военных. С тех пор конфликт был заморожен, границу между двумя частями острова патрулируют голубые каски ООН. Предыдущую мирную инициативу ООН греческая часть Кипра отвергла в 2004 г.

В Швейцарии, как сообщает ВВС, будут обсуждаться возможные сделки по обмену участками территорий, а также проблема компенсаций, которые жители острова требуют за утерянное жилье. Переговоры ведутся вокруг возможного воссоединения в составе одной федерации двух в значительной степени самостоятельных государств. Кроме того, греческие киприоты настаивают на выводе турецких войск с северной части острова, независимость которой признала только Анкара.