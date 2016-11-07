Клинтон опередила Трампа по популярности за день до выборов в США

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника-республиканца Дональда Трампа за день до выборов 8 ноября. По данным опроса The Washington Post и ABC News, отрыв Клинтон достиг четырех процентных пунктов - 47% против 43% при погрешности опроса в 2,5 п. п. По данным газеты, Клинтон достигла показателей Барака Обамы образца 2012 г. по популярности у расовых и этнических меньшинств и выправила провал в личной популярности.

Клинтон продолжает удерживать превосходство (55% против 39%) среди проголосовавших досрочно (порядка трети активного электората). При этом доля проголосовавших за Трампа в день выборов может быть выше (45% против 43% у Клинтон). Но превосходство Клинтон над Трампом в демократических штатах увереннее, чем у Трампа над Клинтон в республиканских штатах (13 п. п. против 7 п. п.).

Похожие результаты - 46% против 43% в пользу Клинтон при погрешности в 3,5 п. п. - дал финальный общенациональный опрос Bloomberg. Опрос ABC за 6 ноября показал перевес Клинтон в 5 п. п. Большинство аналитиков, опрошенных Reuters, оценивают шансы Клинтон на победу порядка четырех к одному.