Правительство Великобритании решило ускорить запуск Brexit

Правительство Великобритании готовит законопроект, направленный на ускорение запуска официальной процедуры выхода страны из состава ЕС (Brexit). Об этом сообщил со ссылкой на источник в кабмине британский телеканал Sky news в понедельник, 7 ноября.

На прошлой неделе Высокий суд Лондона постановил, что для того, чтобы запустить процедуру Brexit, премьер Тереза Мэй должна получить одобрение парламента.

Британские власти остались не удовлетворены решением суда и заявили о намерении подать апелляцию в Верховный суд Великобритании. Он, как предполагается, должен будет вынести решение до конца года.

Ранее Мэй собиралась начать этот процесс до конца марта 2017 г. согласно ст. 50 Лиссабонского договора, не вынося вопрос на рассмотрение парламента. Однако решение Высокого суда означает, что этот процесс откладывается на неопределенный срок, в течение которого будут идти парламентские прения.

В ходе референдума в июне 2016 г. большинство жителей Британии (51,9%) высказались в пользу выхода страны из состава ЕС.