У здания посольства Великобритании в Москве прошла акция протеста

Активисты провели в понедельник вечером акцию протеста возле здания посольства Великобритании в Москве.

Собравшиеся выступили с осуждением политики стран Запада, в частности Великобритании, в отношении Сирии, а также в поддержку действий России.

«Мы выступили в поддержку России и против нападок Великобритании и других стран Европы», - сказал журналистам участник акции, президент союза сирийских студентов в России и в странах СНГ Рамадан Мусса.

Организаторы акции оценили количество ее участников в тысячу человек.

Аналогичная акция прошла возле здания британского посольства в Москве вечером в минувшую пятницу.