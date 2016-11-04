500 человек провели акцию у британского посольства в Москве в защиту российских дипломатов

4 ноября вечером около 500 человек пришли с акцией протеста к посольству Великобритании в Москве. Как сообщает ТАСС, они выразили протест в связи с акцией у российского посольства в Лондоне 3 ноября. Пикетчики держали в руках плакаты на английском и русском языках с надписями: «Долой двойные стандарты», «Наши дипломаты неприкосновенны». Напротив дипмиссии они установили мольберты с табличками, забрызганными красной краской, которая символизировала кровь. На «средствах наглядной агитации» были списки военных операций, в которых участвовали британские войска.

Это вторая акция за день.

Около 17.30 около десятка человек подъехали на «Газели» к резиденции британского посла на Софийской набережной и перебросили через ограду манекены, измазанные красной краской. Об этом сообщал «Интерфакс».

3 ноября вход в консульский отдел российского посольства завалили отломанными руками манекенов, протестующие приковали себя наручниками к воротам, а телефоны дипмиссии заблокировали шквалом пустых звонков. Сделавшие это выразили протест против действий России в Сирии. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что к акциям протеста британцев призывал руководитель МИДа королевства Борис Джонсон. Она выразила уверенность, что эта хорошо организованная акция была подготовлена и проведена с ведома властей. В британском МИДе это отвергли. В свою очередь Захарова отрицает причастность российского внешнеполитического ведомства к акциям 4 ноября.

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