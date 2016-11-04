Во двор резиденции британского посла в Москве бросили ответные манекены

На территорию резиденции британского посла в Москве на Софийской набережной бросили несколько манекенов, облитых красной краской. Это «Интерфаксу» сообщил очевидец. 3 ноября вход в консульский отдел российского посольства завалили отломанными руками манекенов, протестующие приковали себя наручниками к воротам, а телефоны дипмиссии заблокировали шквалом пустых звонков. Сделавшие это выразили протест против действий России в Сирии.

4 ноября около 17.30 мск к резиденции посла подъезала «Газель». «Примерно 10-12 мужчин быстро выгрузили из кузова несколько "окровавленных манекенов" и перебросили через забор на территорию», - сказал собеседник «Интерфакса». Затем они успели скрыться до прибытия полиции.

«Интерфакс» пока не располагает подтверждением этой информации из других источников.

Посольство России в Лондоне заявило, что протестующие 3 ноября заблокировали работу дипмиссии, и направло ноту протеста в МИД Великобритании. В Москве считают, что эта акция прошла под контролем британского правительства, представитель Форин-офиса сказал «РИА Новости», что об акции они узнали от полиции и что это был мирный протест.

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