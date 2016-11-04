Посольство России выразило протест британскому МИДу из-за попыток сорвать работу дипмиссии

Посольство России направило ноту протеста в МИД Великобритании и пожаловалось, что работа дипмиссии дезорганизована. Вход в консульский отдел завалили горами рук от манекенов, протестующие против политики России приковали себя к воротам здания, телефоны посольства заблокировали шквалом пустых звонков.

Посольство напоминает, что недавно министр иностранных дел Борис Джонсон призывал всех несогласных с действиями Москвы в Сирии проводить акции протеста у российских дипмиссий. «Складывается впечатление, что указанная «протестная акция», дестабилизировавшая работу дипмиссии, была тщательно спланирована, что не удивительно в контексте недавнего официального призыва в парламенте министра иностранных дел Великобритании», - говорится в заявлении дипломатов. Также они отмечают, что эта акция, которая прошла 3 ноября, «сопровождается постоянной оголтелой русофобской кампанией в британских СМИ, вдохновляемой неоднократными антироссийскими высказываниями официальных британских лиц».

Дипломаты опубликовали на сайте посольства фотографии акции протеста. В сообщении говорится, что в результате блокировки входа в консульский отдел посольства сотрудники и посетители не могли пройти в здание. «Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании. За откровенно провокационными и хулиганскими действиями «демонстрантов» безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения – посольство было атаковано валом «пустых» телефонных звонков», - пожаловалась дипмиссия. Акцию протеста провели активисты The Syria Campaign. На них были футболки с надписью «Cпасти Алеппо».