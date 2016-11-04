МИД: Акцию протеста у посольства России контролировали британские власти

Акция протеста у посольства России в Лондоне контролировалась британскими официальными лицами и правительством, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире «России 24». «Мы видели униформу, экипировку - это все стоит денег. Мы прекрасно понимаем, и это уже видят все, что вся эта активность гражданского общества и общественных организаций контролируется напрямую официальными лицами и правительством», - цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, протестующие придерживались схемы, которую разработали в британском МИДе после прихода нового министра Бориса Джонсона. Ранее он призвал всех, кто не одобряет действия России в Сирии, пикетировать российские дипмиссии.

«Раньше такого не было. Сегодня мы видим, как готовятся эти акции. Сначала сигнал из Форин офис и, наверное, других структур, затем неделя-две на подготовку (видимо, отправку средств. - Прим. Захаровой), и дальше акция людей, которые понятия не имеют, чьи интересы они отстаивают и с какими лозунгами выходят», - сказала представитель МИДа.

3 ноября вход в консульский отдел российского посольства завалили отломанными руками манекенов, протестующие приковали себя наручниками к воротам, а телефоны дипмиссии заблокировали шквалом пустых звонков, сообщили в посольстве. Оно направило в британский МИД ноту протеста и отметило, что акция проводилась на фоне «оголтелой русофобской кампании в британских СМИ».

«Любые предположения о причастности правительства к протестам не имеют ни малейших оснований», — заявил «РИА Новости» представитель МИД Великобритании. О небольшой мирной акции протеста в ведомстве узнали от полиции. «Сотрудники и службы дипломатической безопасности при этом находились на месте и поддерживали тесную связь с сотрудниками посольства РФ. Никаких задержаний не производилось», — заверил он и добавил, что британская общественность «по-прежнему серьезно обеспокоена» тем, что «действия России и сирийского режима причиняют страдания народу Сирии».

Безопасность посольства России в Великобритании была скомпрометирована этой акцией, заявил телеканалу RT посол Александр Яковенко. «Все было заблокировано. Понятно, что это невозможно сделать одному, двум или даже ста людям, нужны тысячи людей. И это вызывает опасения, поскольку мы верим, что это было как-то спланировано. Физическая безопасность была скомпрометирована, и мы, конечно же, очень обеспокоены», - цитирует его ТАСС.

Посольство России выразило протест британскому МИДу из-за попыток сорвать работу дипмиссии