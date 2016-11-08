Шойгу, Лавров и Пучков возглавили рейтинг министров – ВЦИОМ

Министр обороны России Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров и руководитель МЧС Владимир Пучков, по мнению россиян, работали эффективнее других российских министров в III квартале 2016 г., передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россиянам предложили оценить работу министров по шкале от 1 до 5, где 1 - это «очень плохо» и 5 - «отлично». Шойгу по данной шкале набрал 4,69 балла, на втором месте рейтинга - Лавров с 4,64 балла. Замыкает тройку лидеров Пучков, согласно рейтингу, он набрал 3,84 балла.

На четвертом месте рейтинга вице-премьер Дмитрий Рогозин (3,73 балла), его коллега Дмитрий Козак оказался на пятом месте (3,63 балла).

На последнем месте рейтинга бывший министр спорта Виталий Мутко - россияне оценили его работу на 2,78 балла.

Эти данные представлены на основании всероссийских опросов «Экспресс». В опросах принимали участие 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 российских регионах. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.