Порошенко обвинил Россию в «присвоении истории» за установку памятника князю Владимиру

Президент Украины Петр Порошенко в связи с установкой в Москве памятника святому князю Владимиру обвинил Россию в «присвоении истории».

«Это еще одна демонстрация гибридной попытки присвоения истории», - заявил он в Любляне, где принимал участие в открытии памятника малороссийскому философу XVIII века Григорию Сковороде.

Памятник святому князю Владимиру высотой 17,5 м был торжественно открыт 4 ноября на Боровицкой площади в центре Москвы. Его автор - народный художник России Салават Щербаков.