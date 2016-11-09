Трамп выиграл Миссисипи, ведет 66 к 48

Кандидат в президенты США Дональд Трамп гарантировал себе победу в восьми штатах, взяв последним Миссисипи с шестью голосами выборщиков. Таким образом, на раннем этапе подсчетов Трамп опережает соперницу Хиллари Клинтон - 66 к 48. Всего кандидатам надо набрать не менее 270 голосов коллегии выборщиков.

Это строго предварительный результат: итоги выборов не подведены пока ни в одном из ключевых или колеблющихся штатов. Наблюдатели отмечают неожиданно сильное выступление Трампа во Флориде, где показатели кандидатов чрезвычайно близки. По последним данным, Клинтон утрачивает лидерство в ключевом штате Огайо, однако пока говорить об исходе выборов преждевременно.