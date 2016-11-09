Украина подготовила проект резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму

Проект резолюции ООН, осуждающей нарушение прав человека в Крыму, подготовила украинская миссия, передает Deutsche Welle со ссылкой на сообщение AFP. «2,5 миллиона жителей Крыма страдают от авторитарного режима, напуганы и беспомощны, без каких-либо шансов защитить свои права», - приводит агентство слова посла Украины при ООН Владимир Ельченко. Он напомнил, что созданной на Украине в 2014 г. миссии ООН по наблюдению в области прав человека не было разрешено работать в Крыму.

Киев призывает Россию «принять все необходимые меры, чтобы немедленно положить конец любым нарушениям в отношении жителей Крыма» и сотрудничать с Управлением ООН по правам человека. Также указывается на необходимость отмены решения о закрытии Меджлиса крымских татар и возобновления работы крымскотатарских религиозных и культурных учреждений.

Ожидается, что проект резолюции под названием «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и в городе Севастополь (Украина)» будет вынесен на рассмотрение Генассамблеи ООН 15 ноября.