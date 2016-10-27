Лавров прокомментировал реакцию Украины на визит Путина в Крым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию Украины на визит президента Владимира Путина в Крым. «Мы с этим никак не можем бороться, потому что нас это не интересует. Это наша земля, и руководство России имеет право посещать свою территорию без чьего-либо разрешения», – сказал Лавров.

Напомним, Путин 26 октября принял участие в региональном «Форуме действий» в Ялте. В тот же день МИД Украины направил Москве ноту протеста.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает нужным реагировать на ноту протеста Украины в связи с поездкой Путина в Крым.