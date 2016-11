NYT прогнозирует победу Трампа c вероятностью 94%

Согласно данным динамического прогноза газеты The New York Times кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах c вероятностью 94% (на 6.50 мск). По версии газеты, Трамп легко перейдет требуемый порог в 270 голосов выборщиков, и наберет порядка 300 голосов. Прогноз основывается на данных, полученных к настоящему времени, а также на информации о голосовании в прошлом.

Согласно текущим подсчетам AP, Трамп обеспечил себе 197 голосов коллегии выборщиков против 131 у Клинтон.