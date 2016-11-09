Трамп обеспечил себе победу в Джорджии и 232 голоса выборщиков из 270

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы в Джорджии, следует из электорального прогноза AP. Этот крупный штат американского Юга дал Трампу 16 выборщиков, таким образом он увеличил отрыв от своего соперника - Хиллари Клинтон - до 232 голосов против 209. Для победы в выборах президента США необходимо набрать 270 голосов.

Шансы Клинтон связаны с Пенсильванией (20 выборщиков), в которой она опережает Трампа на 1,4% после подсчета 78,6% голосов. Трамп, вероятно, выиграет Висконсин (10 голосов), плотная борьба продолжается также в Мичигане (16 голосов), где пока лидирует республиканец.