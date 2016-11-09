НАТО подтвердило слежку за российскими кораблями в Средиземном море

НАТО отслеживает развертывание российской авианосной группы ВМФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», заявил в среду в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы делаем это, как всегда, ответственным образом. Это то, что мы делали раньше. Россия имеет право действовать в международных водах. Неожиданным на этот раз стало то, что Россия развернула авианосную группу в восточной части Средиземного моря как часть боевой операции против целей в Сирии», - сказал он на пресс-конференции по случаю проведения в бельгийской столице форума «НАТО - промышленность».

Ранее в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что иностранные подводные лодки пытаются следить за дальним походом в Средиземное море российской корабельной авианосной ударной группы.

Конашенков также рассказал, что российские корабли нашли нидерландскую подлодку и вынудили ее покинуть район нахождения авианосной группы.