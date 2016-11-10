Роструд проверит завод по производству «Буков» после обрушения крыши цеха

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проверит соблюдение трудового законодательства на машиностроительном заводе имени М. И. Калинина, говорится на сайте ведомства.

По итогам расследования будут подготовлены документы для осуществления страховых выплат пострадавшим и семьям погибших работников.

В среду днем в Екатеринбурге обрушилась кровля одного из зданий машиностроительного завода имени М. И. Калинина. В результате ЧП четыре человека погибли, 14 пострадали. Площадь обрушения составила 800 кв. м.

По данным следствия, обрушились бетонные перекрытия между 42-м и 10-м цехами предприятия. По предварительной версии, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега после продолжительного снегопада.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Завод, в частности, производит пусковые установки «Бук» и «Антей», следует из информации на сайте предприятия. Также он выпускает боевые средства зенитно-ракетной системы С-300. Из гражданской продукции он производит электропогрузчики и машины для уборки улиц. Предприятие входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».