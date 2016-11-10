«Дождь» назвал имя одного из задержанных «украинских диверсантов»

Один из задержанных в Крыму «украинских диверсантов» – Дмитрий Штыбликов, который работает аналитиком Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона «Номос», передает телеканал «Дождь». Об этом телеканалу рассказал представившийся братом задержанного украинец Алексей Штыбликов. Собеседник телеканала добавил, что его брат не имеет отношения к украинской разведке.

«Номос» – украинская неправительственная аналитическая организация, офис которой расположен в Севастополе, пишет «Дождь».

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 9 ноября участника диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.