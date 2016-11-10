Суд арестовал трех предполагаемых украинских диверсантов

Ленинский суд Севастополя на закрытом заседании в четверг избрал меру пресечения в виде ареста трем задержанным накануне предполагаемым участникам диверсионно-террористической группы Главного управления разведки минобороны Украины.

«Все арестованы на два месяца», - сообщили «Интерфаксу» в суде.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали участника диверсионно-террористической группы главного управления разведки минобороны Украины. «Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания», – утверждает источник.