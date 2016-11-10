Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Обамой

Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп с супругой прибыл в Белый дом на встречу с нынешним президентом страны Бараком Обамой, передает CNN.

Обама и Трамп обсудят вопросы передачи власти от одной администрации к другой. Супруги двух политиков Мишель Обама и Мелания Трамп проведут отдельную встречу.

Накануне Обама поздравил Трампа с победой на выборах. «Президент рано утром позвонил Трампу из Белого дома и поздравил его с победой», - заявил представитель Белого дома.

8 ноября в США проходили выборы президента. Трамп набрал более 270 голосов выборщиков, гарантировав себе тем самым победу.