Американские разведслужбы боятся иметь дело с Трампом – Washington Post

В разведслужбах США с 9 ноября поселился страх в связи с победой на президентских выборах Дональда Трампа, который в ходе предвыборной кампании отвергал позицию разведки по России и Сирии и грозил, что может приказать ЦРУ возобновить применение пыток на допросах. Об этом пишет Тhe Washington Post, которая напоминает, что уже с 10 ноября аналитикам разведки придется представлять Трампу последние сведения спецслужб, вводить его в курс секретных операций против террористов и по прослушке мировых политиков. Высокопоставленный источник газеты в спецслужбах заявил, что речь идет о страхе перед неизвестным. «Мы не знаем, каков он на самом деле после всех этих заявлений, - объяснил он. - Как это все будет проявляться в ближайшие четыре года и даже в ближайшие несколько месяцев. Не знаю, возможно, будет волна увольнений людей, которые собирались помогать команде Хиллари Клинтон, но сейчас могут захотеть выйти из игры». Сам он признался, что, выходя на работу в этот день, наполовину боялся, наполовину затаил дыхание.

Бывший директор ЦРУ Майкл Хейден сказал изданию, что допускает, что в ходе первых встреч с Трампом сотрудники разведки хоть и проявят профессионализм, но будут в оцепенении.