Песков заявил о феноменальном сходстве подходов Путина и Трампа к внешней политике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает феноменальным то, насколько близки оказались концептуальные подходы Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа к внешней политике. Как передает «Интерфакс», он заявил это журналистам, отрывок беседы показал «Первый канал». Он предложил сравнить соответствующие отрывки из выступления российского лидера на недавнем Валдайском форуме и из выступления Трампа сразу после того, как стали известны результаты президентских выборов. «Они высказали одинаковые основные посылы по их отношению к внешней политике, и это поражает», - сказал Песков.

Он напомнил, что Трамп сказал, что для него главное - «это Америка и интересы Соединенных Штатов Америки, но мы будем готовы выстраивать отношения и вести диалог с любой страной настолько, насколько эта страна будет готова». «Путин сказал то же самое, только, естественно, говоря о безусловном приоритете для него национальных интересов России», - добавил пресс-секретарь.

«Вот это феноменально, насколько они, получается, близки в своем концептуальном подходе к внешней политике. И это, наверное, является хорошим основанием для пока весьма умеренного оптимизма в том плане, что, по крайней мере, хотя бы начнется диалог для того, чтобы эти "авгиевы конюшни" в наших двусторонних отношениях начать разгребать Но питать иллюзии, что удастся быстро вывести отношения на потенциально высокий уровень, вряд ли приходится», - сказал он. «Отношения взаимного доверия вырабатываются годами. Невозможно декларативно объявить атмосферу взаимного доверия, тем более после серии травм, которые эти отношения понесли за последние годы», - цитирует Пескова ТАСС.

Встретиться два лидера смогут после того, как Трамп займет пост президента США, добавил чиновник. «Не стоит смотреть через розовые очки, все будет очень нелегко. Президент России Владимир Путин проводит последовательную, гибкую политику, но есть пределы гибкости. Президент России Владимир Путин является сторонником добрых отношений, улучшения отношений с США, мы посмотрим, насколько будет проявляться взаимность», - напомнил он. Он повторил, что еще два месяца Москве предстоит работать с нынешней администрацией США, и допустил, что Путин может провести встречу с Бараком Обамой в кулуарах саммита АТЭС в Перу. О двусторонней встрече речи не идет, передает ТАСС.

«Нам еще два месяца предстоит работать с нынешней администрацией США, - отметил он. - Сейчас готовится возможный визит президента Путина в Перу, на саммит АТЭС. Президент Обама будет там, и хотя речь не идет о двусторонней встрече, но можно предвидеть, что в кулуарах они будут иметь возможность пообщаться».

«Нужно дождаться каких-то сигналов конструктивных» для начала работы по восстановлению атмосферы взаимности, цитирует Пескова «РИА Новости». Он напомнил, что Трамп заявлял о готовности разговаривать с руководством России, и это важно. В Москве, по словам чиновника, к предвыборным заявлениям Трампа относятся с осторожным оптимизмом. Он подчеркнул, что разногласия между Россией и США неизбежны, но главное — иметь политическую волю и желание решать проблемы через диалог.