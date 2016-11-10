Москва будет осторожна в отношениях с Трампом – Bloomberg

Москва будет вести себя осторожно в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле. В Кремле считают, что «повернуть вспять годы» антироссийской политики вряд ли возможно, пишет Bloomberg. Настораживает российских политиков и непредсказуемость Трампа, который, к примеру, предлагал сбивать российские самолеты, совершающие опасные маневры у американских военных кораблей, добавляет издание.

Как пишет Bloomberg, Путин не будет спешить «раскрывать объятия», а, скорее всего, займет осмотрительную позицию. «Ставки с Трампом очень высоки. Здесь могут быть такие возможности, о которых никто даже не думал, но могут быть и риски, которые перевешивают», – сказал Bloomberg директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

На выборах президента США во вторник победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Инаугурация президента США пройдет 20 января. Президент России Владимир Путин в среду поздравил Трампа с победой и выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, однако заявил, что это будет непростой путь.