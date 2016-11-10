Минск: Порошенко извинился за инцидент с самолетом «Белавиа»

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед Белоруссией за инцидент с гражданским самолетом «Белавиа», который после вылета из Киева был возвращен обратно с угрозами от диспетчера поднять истребители. Об этом сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу президента Александра Лукашенко. Извинения были принесены в ходе телефонного разговора двух лидеров. Порошенко сообщил, что виновные наказаны, и они с Лукашенко договорились, что для предотвращения подобных инцидентов соответствующие службы двух стран в ближайшее время проведут консультации о сотрудничестве в области безопасности, сообщает «Белта».

Также президенты обсудили развитие торгово-экономических связей и устранение барьеров в торговле, работу по мирному урегулированию украинского конфликта в рамках трехсторонней контактной группы, которая работает при поддержке Белоруссии. Президент Украины также затронул тему поддержки ряда украинских инициатив на международных площадках, в частности в ООН. Также они договорились о личной встрече, которая должна состояться до конца года.

Инцидент с самолетом произошел 21 октября. Рейс вылетел из аэропорта Жуляны в Минск, но диспетчер потребовал от экипажа вернуться в Киев вскоре после вылета. В Минске заявили, что летчикам угрожали использованием боевой авиации для перехвата. После посадки с борта воздушного судна правоохранительными органами Украины был снят один пассажир, гражданин Армении. Белорусский Boeing вылетел в Минск после дозаправки. Задержанный пассажир затем также был отпущен и полетел в Минск другим рейсом. В СБУ возвращение рейса объяснили интересами безопасности Украины, а применение угроз отрицали.

Минск потребовал извинений, пригрозив опубликовать расшифровку переговоров пилотов с диспетчером. Газета «СБ. Беларусь сегодня» (при администрации президента Белоруссии) сделала это 1 ноября. Из расшифровки следует, что киевский диспетчер передал летчикам приказ вернуться в аэродром «Жуляны» вскоре после того, как самолет набрал высоту и бортпроводник объявил, что скоро пассажирам предложат напитки и легкую закуску. «Белавиа-840, поступило указание: вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета «Жуляны». За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват», – цитирует «СБ. Беларусь сегодня». На вопрос пилота «что случилось?» диспетчер объяснил, что не может сказать это в эфире. Он сослался на указание «Украэроцентра» вернуть этот рейс на аэродром вылета. Пилот сообщил, что разворачивает самолет.

В СБУ затем заявили, что указаний про истребители они давать не могли, и предположили, что сработал «человеческий фактор» и диспетчер переусердствовал.