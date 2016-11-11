Мэрия просит москвичей не выходить на улицу без надобности

Московские власти просят жителей и гостей столицы быть внимательными при передвижении по улицам города из-за сильнейшей гололедицы, передает ТАСС.

«Дождь в Москве сменится ледяным дождем, мокрым снегом, а к вечеру - снегом, который будет идти повсеместно. Температура воздуха ночью опустится до минус пяти градусов», - заявил заммэра Петр Бирюков. Он попросил горожан без надобности не выходить из дома.

«Без крайней необходимости призываем не выходить на улицу, поскольку из-за аномальной погоды возможна сильная гололедица», - сказал он.

По его словам, к вечеру субботы в Москве выпадет до 18 мм осадков, прирост снега составит от 7 до 14 см.