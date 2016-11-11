Жители северо-востока Москвы жалуются на отсутствие отопления и горячей воды

В нескольких районах на северо-востоке Москвы жители жалуются на перебои отопления и горячей водой в домах, передает «Интерфакс».

Со слов жителей, отопление и горячая вода были отключены около 18.00. Проблемы наблюдаются в районах Марфино и Останкино.

В пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства Москвы заявили, что произошел технологический сбой, который был устранен ремонтно-восстановительными бригадами в течение 10 минут, что по существующим нормам не классифицируется как отключение.

В пресс-службе МОЭСК отметили, что сбой в электроснабжении на северо-востоке Москвы не связан с ухудшением погоды.