Пентагон выступил против сотрудничества с Россией в Сирии

Министр обороны США Эштон Картер в интервью телеканалу СBS выступил против сотрудничества с Россией в Сирии до тех пор, пока Москва «не начнет поступать правильно».

«Что касается Сирии, то россияне, как вы помните, сказали, что они намерены бороться с терроризмом и помочь отстранить [президента САР Башара] Асада [от власти]. Ничего из этого они не сделали», - утверждает глава Пентагона, добавив, что «они не делают то, что нам нужно».

Отвечая на вопрос телеведущей, означает ли это, что США по-прежнему не координируются с Россией в Сирии, Картер сказал: «Мы не можем делать то, что должно быть сделано».