Кремль готов ждать решения вопроса по Крыму на Западе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не будет дискутировать по поводу Крыма. По его словам, понимание этого вопроса и признание присоединения полуострова к России в США и Европе займет некоторое время, однако Москва «достаточно терпелива». Об этом передает в субботу, 12 ноября, агентство Associated Press.

Таким образом он ответил на вопрос корреспондента агентства о том, как именно эта тема будет рассматриваться администрацией избранного президента США Дональда Трампа. В ходе своей предвыборной кампании республиканец обещал в случае избрания рассмотреть вопрос о признании присоединения Крыма к России, однако отказался уточнить подробности.

Кроме того, в рамках интервью Песков предположил, что Трамп мог бы улучшить атмосферу доверия с Россией, а также разрядить напряженную обстановку в Европе. Для этого, по мнению пресс-секретаря российского лидера, необходимо, чтобы республиканец убедил НАТО замедлить расширение или полностью отвести свои войска от российских границ.