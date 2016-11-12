Предсказавший победу Трампа профессор ожидает его импичмента

Профессор истории Аллан Личман, который ранее предсказал республиканцу Дональду Трампу победу на выборах президента США, теперь ожидает его импичмента. Об этом пишет в субботу, 12 ноября, газета The Washington Рost.

Профессор американского университета несколько лет точно предсказывает исход выборов в Соединенных Штатах. В этом году он рассчитал по своей системе из 13 ключевых факторов, что на выборах победит Трамп благодаря своей харизме.

По утверждению Личмана, Республиканская партия может объявить Трампу импичмент, чтобы его место занял избранный вице-президент Майкл Пенс. Он объясняет свой прогноз тем, что республиканцы считают Трампа непредсказуемым и опасаются, что не могут его контролировать.

Тем временем в США уже третий день подряд проходят акции протеста против избрания Трампа президентом страны. Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса, Майами, Сан-Франциско, Портленда, Нью-Йорка и других городов.