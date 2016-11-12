ФСБ задержала 10 боевиков, готовивших теракты в Москве и Петербурге

ФСБ России удалось пресечь деятельность межрегиональной террористической группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона и планировавшей совершить серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает в субботу, 12 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в результате проведенных 12 ноября оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было задержано 10 террористов. У них обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

В настоящий момент, подчеркивают в ФСБ, задержанные дают показания о контактах с боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

10 ноября в Севастополе была задержана диверсионно-террористическая группа минобороны Украины, готовившая нападения на военные объекты Крыма.