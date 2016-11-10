ФСБ опубликовала видео задержания «украинских диверсантов»

ФСБ обнародовала видеозапись задержания в Севастополе подозреваемых украинских диверсантов и обыска у них, сообщает ТАСС. Ранее Центр общественных связей ФСБ объявил о задержании в Севастополе членов «диверсионно-террористической группы главного управления разведки министерства обороны Украины». Было заявлено, что у задержанных изъяты бомбы большой мощности, оружие и боеприпасы, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, которые они якобы планировали взрывать. По версии спецслужбы, задержанные планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения Крыма.

На видео, которое поступило в ТАСС, видно, что одного из подозреваемых задерживают на улице, валят на землю, надевают на него наручники. Затем был показан обыск в жилом помещении, в котором нашли оружие, чистые листы бумаги формата А4 с печатями воинской части А0235 министерства обороны Украины, а также сувенирная тарелка к 20-летнему юбилею этой же части. ТАСС напоминает, что из открытых источников следует, что эта часть ВМС Украины ранее дислоцировалась в Севастополе. В квартире также были найдены шевроны Военно-морских сил Украины, офицерские погоны, визитка радикальной националистической организации «Правый сектор», запрещенной в России, комплекты камуфляжной одежды. Кроме того, на видео запечатлено, как сотрудники ФСБ извлекают из тайника, оборудованного в земле, предположительно, упаковки взрывчатых веществ.

Всего по этому делу задержаны трое. Ленинский районный суд арестовал их. Источник ТАСС в правоохранительных органах Крыма сообщил, что это Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко.