В МЧС предупредили москвичей о надвигающейся метели

Столичное управление МЧС предупредило москвичей и гостей города о метели, сильном ветре и снежных заносах.

«В ближайший час, с сохранением до конца суток 12 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 700-1000 м при усилении ветра с порывами до 15 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица», - говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс» в субботу, 12 ноября.

В ведомстве отметили, что из-за ветра могут возникнуть повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных, ветхих конструкций. Также из-за осадков ухудшится видимость на дорогах, что приведет к заторам на дорогах и аварийным ситуациям, может увеличиться количество ДТП на аварийно-опасных участках.

В МЧС рекомендуют водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, а при парковке выбирать места вдали от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам советуют быть аккуратными в связи с сильной гололедицей.