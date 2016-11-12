Сандерс победил бы Трампа в случае его номинации - СМИ

Если бы сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс был кандидатом от Демократической партии на пост президента США, он бы вырвался вперед и с большим отрывом победил республиканца Дональда Трампа. Об этом пишет в субботу, 12 ноября, The Huffington Post со ссылкой на результаты опроса, проведенного независимой исследовательской компанией Gravis Marketing перед выборами.

В соответствии с данными анализа, 56% избирателей проголосовали бы именно за Сандерса, а не избранного в итоге Трампа. Особенно популярен сенатор среди так называемых независимых избирателей, не причисляющих себя ни к какой партии: 55% респондентов поддержали бы Сандерса, а 45% - Трампа.

Исследование проводилось за два дня до выборов 8 ноября, в нем приняли участие 1600 зарегистрированных избирателей, отмечает «Интерфакс».

Издание подчеркивает, что опрос не показывает отдельно результаты для каждого штата, что делает невозможным подсчет вероятного числа выборщиков, которое мог бы получить каждый кандидат. Но, утверждает The Huffington Post, при таком значительном перевесе в общем числе голосов, можно предположить, что Сандерс получил бы и поддержку необходимых 270 выборщиков.

Кроме того, указывает издание, сейчас невозможно предсказать, как бы себя повел Сандерс, окажись он кандидатом от демократов, а не Хиллари Клинтон, победившая на праймериз.

Это означало бы пристальное внимание ко всему что он говорит и делает, а также нападки политических противников. Так, Клинтон утверждала, что Сандерс не смог бы вынести все это давление.