НАТО перенесет саммит на лето из-за победы Трампа – СМИ

НАТО решил перенести очередной саммит с начала следующего года на лето из-за избрания республиканца Дональда Трампа президентом США. Об этом сообщает в субботу, 12 ноября, журнал Spiegel со ссылкой на секретный доклад штаба генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

По информации еженедельника, в НАТО хотят дать миллиардеру «больше времени» для определения тактики поведения по отношению к альянсу. У руководителей организации имеются опасения, что избранный глава Соединенных Штатов может проигнорировать саммит НАТО, если тот состоится «несколько недель спустя после инаугурации».

Ранее Трамп заявлял, что считает альянс «избыточным», а его распад - нормальным явлением, напоминает «РИА Новости». В докладе, на который ссылается немецкий журнал, описываются варианты стратегии нового лидера в отношении альянса. В частности, речь идет об отказе от увеличения американского контингента в Восточной Европе, согласованного в ходе саммита в Варшаве, и сокращение уже расположенных там подразделений.

В оптимистичном сценарии развития событий указывается требование новой администрации США к странам Европы увеличить расходы на оборону.

Ранее в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказывал мнение, что Трамп мог бы помочь создать атмосферу доверия с Москвой, убедив НАТО замедлить расширение или отвести силы от российских границ. Это, по его словам, «могло бы привести к своего рода разрядке напряженности в Европе». Но, добавлял Песков, пока Россия наблюдает за тем, как «мускулы НАТО становятся больше и больше и ближе и ближе к российским границам».