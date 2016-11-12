Макфол узнал о включении в российский «черный список» полторы недели назад

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол (2012-2014) настаивает, что только полторы недели назад узнал о включении себя в российский «черный список».

Комментируя заявления МИД России о том, что экс-послу было давно известно об этом, Макфол сказал в интервью телеканалу «Дождь»: «Это неправда».

«Я узнал где-то полторы недели тому назад, я просил наших ребят в госдепе и посольстве узнать, как я могу получить визу, поскольку я собирался быть в Москве через 3-4 недели, чтобы работать в переходное время для администрации Клинтон», - уточнил он.

Как полагает Макфол, российская сторона сделала список тех, кто близок к президенту США Бараку Обаме. «Поэтому я попал туда», - считает он.

По данным Макфола, в списке нежелательных для въезда в Россию лиц значится и заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс.

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что Макфол получил подтверждение внесения в санкционный список. По словам источника «РИА Новости» в МИД России, Макфол действительно включен в зеркальный санкционный список «в ответ на визовые санкции США в отношении российских граждан».

«Только Майкл Макфол, как всегда, ошибся: его включили в ответный список не за "близость к Обаме", как он написал, а за активное участие в разрушении двусторонних отношений и как последовательного лоббиста кампании давления на Россию», - подчеркнул собеседник агентства.