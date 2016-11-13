«Фонтанка» узнала, где задержанные ФСБ боевики планировали теракты в Петербурге

Задержанные Федеральной службой безопасности (ФСБ) боевики планировали теракты в торговом центре «Галерея» на Лиговском проспекте и ТЦ «Академпарк» на проспекте Науки, сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, в Санкт-Петербурге были задержаны семь человек, которые подозреваются в подготовке взрывов в этих торговых центрах. Обыски в Петербурге были проведены 12 ноября сотрудниками ФСБ, уточняет «Фонтанка».

Все подозреваемые задержаны на двое суток в рамках уголовного дела о терроризме, большинство из них дают признательные показания, добавляет издание. «Фонтанке» также стало известно, что сотрудники УФСБ вели негласное наблюдение за подозреваемыми до задержания 12 ноября.

Сотрудники ФСБ 12 ноября задержали десять членов террористической группы, выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, которые планировали совершить теракты в Москве и Санкт-Петербурге. При задержании у боевиков были обнаружены и изъяты четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи. Террористические акции боевики собирались совершить «в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей», сообщали в ведомстве.

В ФСБ также отметили, что задержанные дают показания о контактах с боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России). Один из подозреваемых заявил, что его брат в настоящий момент воюет в Сирии, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативную съемку спецслужб Таджикистана, которую обнародовала ФСБ России.