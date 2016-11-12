ФСБ предотвратила теракты в Москве и Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали десять членов террористической группы, выходцев из стран Центрально-азиатского региона, которые планировали совершить теракты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом передает в субботу, 12 ноября, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При задержании у боевиков было обнаружено и изъято четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.

Террористические акции боевики собирались совершить «в целях уничтожения гражданских лиц в местах массового нахождения людей», указывают в ведомстве.

Как рассказали «Российской газете» источники в российских спецслужбах, террористы собирались совершить теракты по парижскому сценарию. В одно и то же время должны были сработать несколько взрывных устройств в местах массового скопления людей. В других частях города несколько террористов собирались открыть огонь из автоматов по толпе в многолюдных местах.

В ФСБ сообщают, что сейчас задержанные дают показания о контактах с боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

Один из подозреваемых уже заявил, что его брат в настоящий момент воюет в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на оперативную съёмку спецслужб Таджикистана, которую обнародовала ФСБ России. На вопрос, что именно он там делает, задержанный произнес слово, похожее на «джихад», указывает «РИА Новости».

ФСБ также опубликовала видеозапись задержания одного из членов террористической группы. Как следует из 13-секундной видеозаписи, задержание и обыск проходили в квартире. Сотрудники ФСБ обнаружили там автоматы и пистолет, на который, как утверждает задержанный, у него есть разрешение, отмечает ТАСС.

10 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали в Севастополе диверсионно-террористическую группу Минобороны Украины, готовившую диверсии на военных объектах Крыма. Трое подозреваемых в подготовке диверсий арестованы. Тем временем управление разведки Минобороны Украины отрицает, что сотрудники ведомства были задержаны в Крыму.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии «РИА Новости» выразил мнение, что задержания террористов и диверсантов доказывают эффективную работу российских спецслужб. При этом органам безопасности надо быть готовыми к росту попыток боевиков вернуться из Сирии и устроить теракты в России, предупредил он.