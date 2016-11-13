Председатель Европарламента пригрозил Турции санкциями за аресты журналистов и политиков

Председатель Европарламента (ЕП) Мартин Шульц подтвердил, что лидеры стран Евросоюза на саммите в декабре могут рассмотреть введение экономических санкций в отношении Турции из-за арестов журналистов и оппозиционных политиков, передает Deutsche Welle.

«Мы как ЕС должны решить, к каким экономическим мерам можно прибегнуть», - сказал Шульц в интервью Bild am Sonntag.

«До конца года Таможенный союз, членом которого также является и Турция, скорее всего, будет реформирован. Я не могу себе представить, что мы после этой волны арестов оппозиционных депутатов и журналистов расширим Таможенный союз», - сказал Шульц (его цитирует ТАСС).

Шульц также заявил, что если Турция введет смертную казнь, то переговоры о ее вступлении в ЕС будут прекращены. В то же время председатель ЕП выразил надежду, что до этого не дойдет: «Если мы разорвем отношения с Турцией, то у нас больше не будет возможности помогать оппозиции и заключенным. Поэтому я выступаю по-прежнему за диалог».